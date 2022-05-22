Tuğba Ekinci sere serpe: Havluyu üstüne sarıp poz verdi!

'O Şimdi Asker' şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Yaptığı yorumlar kadar cesur tarzıyla da adından söz ettiren Ekinci son olarak Sapanca'da tatil yaparken çıplak vücuduna bir havlu geçirip pozlar verdi.