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  4. Tuğba Ekinci bombayı patlattı! 2 yıllık sevgilisiyle evleniyor

Tuğba Ekinci ve Berk Fenercioğlu evleniyor

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sevgilisi Berk Fenercioğlu ile objektiflere takıldı. 2 yıldır birlikte olan çift, nikah masasına oturmaya hazırlandığını açıkladı.

Tuğba Ekinci ve Berk Fenercioğlu evleniyor - Resim: 1

2 yıldır birlikte olan şarkıcı Tuğba Ekinci ile Berk Fenercioğlu evlenmeye hazırlanıyor.

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Tuğba Ekinci ve Berk Fenercioğlu evleniyor - Resim: 2

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Berk Fenercioğlu ile aşkını ikinci bir şans vermişti. İkili barıştıktan sonra evlilik kararı aldı. 

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Tuğba Ekinci ve Berk Fenercioğlu evleniyor - Resim: 3

Magazinkolik'te yer alan habere göre, bugüne kadar "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi tanıtırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" dedi. 

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Tuğba Ekinci ve Berk Fenercioğlu evleniyor - Resim: 4

Ekinci, "Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı açıklamak ister misin?" diyerek topu sevgilisine attı. 

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