Tuğba Ekinci ve Berk Fenercioğlu evleniyor
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sevgilisi Berk Fenercioğlu ile objektiflere takıldı. 2 yıldır birlikte olan çift, nikah masasına oturmaya hazırlandığını açıkladı.
2 yıldır birlikte olan şarkıcı Tuğba Ekinci ile Berk Fenercioğlu evlenmeye hazırlanıyor.
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Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Berk Fenercioğlu ile aşkını ikinci bir şans vermişti. İkili barıştıktan sonra evlilik kararı aldı.
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Magazinkolik'te yer alan habere göre, bugüne kadar "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi tanıtırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" dedi.
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Ekinci, "Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı açıklamak ister misin?" diyerek topu sevgilisine attı.
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