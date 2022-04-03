Tuğba Ekinci ve Berk Fenercioğlu evleniyor

Magazinkolik'te yer alan habere göre, bugüne kadar "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi tanıtırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" dedi.