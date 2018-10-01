Tuğba Özay tatile doyamadı
Şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın, tatil paylaşımıyla takipçilerinin içini ısıttı.
Kendisini 'Tabiatın Kızı' olarak adlandıran Tuğba Özay, denize girdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Özay paylaşıma, "Cennet ülkemin şahane iklimi... Isınmak isteyen güneye gelsin.." notunu yazdı.
"KIŞ GELDİ YAPMA BÖYLE ŞEYLER"
Instagram hesabından bikinili paylaşımlarıyla takipçilerinin içini ısıtan Özay, "Tamam tamam az kaldı kurtuluyorsunuz bu şahane, iç açıcı, sıcak yaz görüntülerinden... An itibariyle bende durum bu... Zaten kaldı birkaç gün şuracıkta... Cennet ülkemin şahane iklimi... Isınmak isteyen güneye gelsin." notunu yazdı. Özay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Abla kış geldi yapma böyle şeyler" yorumunu yaptı.
Sosyal medya hesabından Türkiye'deki doğal güzellikleri tanıttığı için kendisini 'Tabiatın Kızı' olarak tanımlayan Tuğba Özay, göğüs dekolteli fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyanın en cesur pozlarına imza atan manken Tuğba Özay, paylaşımlarıan bir yenisini daha ekledi. Özay, gölde yüzürken dala sarılıp poz verdi. Yine takipçilerini heyecanlandırdı. Paylaşımlarının altına genelde içini döken Özay, bu kez sitem etti ve "Denize düşen yılana sarılır" diye not düştü.