Tuğba Özay tatile doyamadı

"KIŞ GELDİ YAPMA BÖYLE ŞEYLER"



Instagram hesabından bikinili paylaşımlarıyla takipçilerinin içini ısıtan Özay, "Tamam tamam az kaldı kurtuluyorsunuz bu şahane, iç açıcı, sıcak yaz görüntülerinden... An itibariyle bende durum bu... Zaten kaldı birkaç gün şuracıkta... Cennet ülkemin şahane iklimi... Isınmak isteyen güneye gelsin." notunu yazdı. Özay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Abla kış geldi yapma böyle şeyler" yorumunu yaptı.



