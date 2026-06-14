Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti
Ünlü manken Tuğba Özay, Antalya Manavgat'taki 1000 dönümlük çiftliği için vasiyetini açıkladı. Mülkünü asla satmayacağını belirten Özay, vefatının ardından babasının anısını ve 'Özay' soyadını yaşatmak amacıyla çiftliğini bir devlet kurumuna bağışlayacağını duyurdu.
Türkiye'nin tanınmış manken ve şarkıcılarından Tuğba Özay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan devasa çiftliğine dair aldığı tarihi kararı kamuoyuyla paylaştı.
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Yaklaşık 1000 dönümlük arazi üzerine kurulu olan ve kendisi için büyük manevi değer taşıyan çiftliği satmayı kesinlikle düşünmediğini belirten ünlü isim, vefatından sonra mülkün devlete intikal edeceğini duyurdu.
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Mankenlik kariyerinin ardından müzik dünyasında da adından söz ettiren Tuğba Özay, Manavgat'taki çiftliğinin maddi değerinden ziyade manevi yönüne vurgu yaptı.
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Çiftlikteki her bir ağaçta ve çiçekte rahmetli babasının büyük emeği olduğunu vurgulayan Özay, buranın kendisi için paha biçilemez bir anı köşesi olduğunu ifade etti.
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