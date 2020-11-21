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  3. 21 Kasım 2020 12:10

Tuğba Özerk’ten Nusret’e 'kolpacı' göndermesi!

Şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı 'tuzlama' hareketiyle dünyada fenomen olan etçi Nusret Gökçe'ye ağır bir gönderme yaptı.

Tuğba Özerk’ten Nusret’e 'kolpacı' göndermesi!

Şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı 'tuzlama' hareketiyle dünyada fenomen olan etçi Nusret Gökçe'ye ağır bir gönderme yaptı.

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Tuğba Özerk’ten Nusret’e 'kolpacı' göndermesi!

Tuğba Özerk, Nusret Gökçe'nin İzmirli depremzedeler için telefon numarasını paylaşıp, "Beni arayın" demesine tepki gösterdi.

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Tuğba Özerk’ten Nusret’e 'kolpacı' göndermesi!

40 yaşındaki şarkıcı, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen yanlış anlamasın kimse, bir hamburger 75 TL. Yalandan 'telefon açın' diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" diye yazdı.

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Tuğba Özerk’ten Nusret’e 'kolpacı' göndermesi!

Tuğba Özerk'in, kısa süre sonra Nusret'e tepki gösterdiği tweet'i silmesi dikkat çekti.

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