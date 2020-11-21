Tuğba Özerk’ten Nusret’e 'kolpacı' göndermesi!
Şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı 'tuzlama' hareketiyle dünyada fenomen olan etçi Nusret Gökçe'ye ağır bir gönderme yaptı.
Şarkıcı Tuğba Özerk, yaptığı 'tuzlama' hareketiyle dünyada fenomen olan etçi Nusret Gökçe'ye ağır bir gönderme yaptı.
Tuğba Özerk, Nusret Gökçe'nin İzmirli depremzedeler için telefon numarasını paylaşıp, "Beni arayın" demesine tepki gösterdi.
40 yaşındaki şarkıcı, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen yanlış anlamasın kimse, bir hamburger 75 TL. Yalandan 'telefon açın' diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" diye yazdı.