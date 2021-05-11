Tuğba Özerk köy hayatı yaşıyor
Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Tuğba Özerk, tam kapanma döneminde İzmir'deki evinde köy hayatı yaşıyor.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğba Özerk, İzmir’de bulunan evinde doğayla baş başa hayat yaşıyor.
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktinin çoğunu evinde geçiren Tuğba Özerk, Instagram sayfasından özel hayatını paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Tuğba Özerk, 17 günlük kapanmayı İzmir’in Alaçatı ilçesinde bulunan, evinde geçiriyor.
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Özerk, boş zamanlarında evinin bahçesinden zaman geçiriyor.
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