Tuğba Yurt teknede sevgilisiyle aşka geldi
Tam bir deniz aşığı olan güzel şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün sevgilisi Burak Tanrısever ile güneşli havanın tadını çıkarırken objektiflere yakalandı.
Geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Açmayalım' şarkısıyla müzik listelerinde zirveye çıkan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
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'Açmayalım' şarkısıyla ilgili konuşan Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geri de bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti.
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TikTok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun?" ifadelerini kullanmıştı.
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Yeni şarkı içinde harekete geçtiğini de ifade eden şarkıcı "Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var. Sıra da o var, yine çok güzel bir şarkı geliyor" diye konuşmuştu.
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