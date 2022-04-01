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Tuğba Yurt teknede sevgilisiyle aşka geldi

Tam bir deniz aşığı olan güzel şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün sevgilisi Burak Tanrısever ile güneşli havanın tadını çıkarırken objektiflere yakalandı.

Tuğba Yurt teknede sevgilisiyle aşka geldi - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Açmayalım' şarkısıyla müzik listelerinde zirveye çıkan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

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Tuğba Yurt teknede sevgilisiyle aşka geldi - Resim: 2

'Açmayalım' şarkısıyla ilgili konuşan Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geri de bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti.

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Tuğba Yurt teknede sevgilisiyle aşka geldi - Resim: 3

TikTok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun?" ifadelerini kullanmıştı.

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Tuğba Yurt teknede sevgilisiyle aşka geldi - Resim: 4

Yeni şarkı içinde harekete geçtiğini de ifade eden şarkıcı "Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var. Sıra da o var, yine çok güzel bir şarkı geliyor" diye konuşmuştu.

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