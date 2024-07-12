Tükenmişlik sendromu yaşayan ünlü şarkıcıdan çok konuşulacak açıklama
Tükenmişlik sendromu yaşadığını ifade eden Gökçe Kırgız, hakkında merak edilenlere yanıt verdi.
'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan'ın marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia edilen Gökçe Kırgız Taner, devam eden mahkeme süreci hakkında konuştu.
Tükenmişlik Sendromu yaşayan şarkıcı, Yılmaz Taner'le iki yıllık evliliği ve Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yıllardır devam eden isim davası ile magazin gündeminden düşmeyen Gökçe Kırgız Taner, modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.
"Yapımcılarımın tavsiyesiyle yaptım"
Ünlü şarkıcı, isim davasının devam ettiğini belirterek, "Müziğe başladığım ilk dönemde yapımcılarımın tavsiyesiyle isim soyisim değiştirdik, sahne adı gibi kullandık. Bu sevilince mahkemeye başvurup adımı soyadımı değiştirdim.