Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf
Oyuncu Tülin Özen ile meslektaşı Tansu Biçer, 2012’de ‘Yük’ filminde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. İkili ilk kez magazin muhabirlerince yan yana görüntülendi.
Ekrana veda eden ‘Ufak Tefek Cinayetler’de de rol almışlardı. Ama şimdiye kadar birlikte ne davete katıldılar, ne partiye. İlişkilerini sosyal medyada bile paylaşmayan sevgililer dün kuralı bozdu.
Etiler Akmerkez’e el ele gelen Tülin Özen ile Tansu Biçer objektifleri görünce birbirlerinden uzaklaştı.