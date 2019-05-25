  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Mayıs 2019 10:26

Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf

Oyuncu Tülin Özen ile meslektaşı Tansu Biçer, 2012’de ‘Yük’ filminde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. İkili ilk kez magazin muhabirlerince yan yana görüntülendi.

Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf

Ekrana veda eden ‘Ufak Tefek Cinayetler’de de rol almışlardı. Ama şimdiye kadar birlikte ne davete katıldılar, ne partiye. İlişkilerini sosyal medyada bile paylaşmayan sevgililer dün kuralı bozdu.

1/ 3
Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf

Etiler Akmerkez’e el ele gelen Tülin Özen ile Tansu Biçer objektifleri görünce birbirlerinden uzaklaştı.

2/ 3
Tülin Özen ile Tansu Biçer'den ilk fotoğraf

Yıllar sonra ilk kez birlikte görüntülenince çok kızan Tülin Özen, “Bizi çekmenize hiç gerek yok” diye sitem etti.(Posta)

3/ 3
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM