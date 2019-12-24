Kosavalı şarkıcı, cesur kıyafetiyle büyüledi
Altın Kanat Ödül Törenleri'nde ödül alan Kosavalı sanatçı Genta İsmajli, derin yırtmaç ve göğüs dekolteli kıyafetiyle geceye damgasını vurdu.
İş ve Ekonomi Dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları dün akşam Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde ödüllendirildi. Yılın en iyilerinin seçildiği ödül törenine damga vuran ise Kosovalı sanatçı Genta İsmajli oldu.
"Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla yola çıkılan ödül töreninde yılın en iyileri ödüllerin sahibi oldu. Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Nuri Alço, Yılmaz Morgül, Ümit Karan, Umut Akyürek, Ferman Toprak, Gizem Özdili, Banu Zorlu, Fatih Bulut ve Murat Övüç gibi sayısız ünlü isim katıldı.
Eypio ile yaptığı düetle adından söz ettiren Kosovalı sanatçı Genta İsmajli ise Yılın En İyi Düet Projesi Ödülü'nü aldı. Törene Eypio katılamadığı için sahneye tek başına çıkan Genta, derin bacak dekolteli ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecede Shake it şarkısını söyleyen Genta, dans performansıyla da herkesi kendine hayran bıraktı.