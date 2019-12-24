Kosavalı şarkıcı, cesur kıyafetiyle büyüledi

Eypio ile yaptığı düetle adından söz ettiren Kosovalı sanatçı Genta İsmajli ise Yılın En İyi Düet Projesi Ödülü'nü aldı. Törene Eypio katılamadığı için sahneye tek başına çıkan Genta, derin bacak dekolteli ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecede Shake it şarkısını söyleyen Genta, dans performansıyla da herkesi kendine hayran bıraktı.



