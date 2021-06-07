Tüm gün güneşlenen Didem Soydan, görüntülendiğini görünce...
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan model Didem Soydan, arkadaşları ile gittiği tatilde görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan model Didem Soydan, bir dönem aynı evi paylaştığı Umut Eker ve arkadaş gurubuyla Bodrum'a tatile gitti.
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HAVUZ BAŞINDA SOHBET
Önceki gün Yalıkavak’taki kaldıkları otelin havuzuna inen 37 yaşındaki model, havuz başında güneşlendi.
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Bir ara yerinden kalkan Didem Soydan, tanga bikinisinin üzerine pareosunu bağlasa da görüntülenmekten kurtulamadı.
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TÜM GÜN GÜNEŞLENDİ
Gün boyu şezlongta güneşlenen ve arkadaşlarıyla sohbet eden Soydan’ın bu halleri objektiflere böyle yansıdı.
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