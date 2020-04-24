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  3. 24 Nisan 2020 13:41

''Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!''

Koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin tamamını evde geçiren Vildan Atasever, Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini belirtti.

''Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!''

Koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin tamamını evde geçiren Vildan Atasever, Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini belirtti.

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''Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!''

Türkiye'nin sağlık ve teknoloji alanındaki adımlarıyla pek çok ülkeye yaptığı yardımları takdir ettiğini söyleyen Atasever, "Artık tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!" dedi.

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''Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!''

'DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK' Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan evde kal çağrısına uyan Atasever vaktini evde bol bol okuyarak geçirdiğini söylerken Türkiye'nin virüs ile mücadelesini ise hayranlıkla izlediğini belirtti.

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''Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!''

"Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu." dedi.

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