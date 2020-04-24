''Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!''
Koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin tamamını evde geçiren Vildan Atasever, Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini belirtti.
Koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin tamamını evde geçiren Vildan Atasever, Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini belirtti.
Türkiye'nin sağlık ve teknoloji alanındaki adımlarıyla pek çok ülkeye yaptığı yardımları takdir ettiğini söyleyen Atasever, "Artık tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!" dedi.
'DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK' Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan evde kal çağrısına uyan Atasever vaktini evde bol bol okuyarak geçirdiğini söylerken Türkiye'nin virüs ile mücadelesini ise hayranlıkla izlediğini belirtti.