Turbo Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor: Ödül 10 milyon TL
Survivor programıyla ünlenen Turabi Çamkıran, yarışma düzenleyeceğini açıkladı. Özel bir yayın platformundan haber beklediğini duyuran Turabi, büyük ödülün 10 milyon TL olacağını söyledi.
Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor'da tanınan, iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özel bir yayın platformundan haber bekleyen Çamkıran yarışma yapacağını, büyük ödülün de 10 Milyon TL olacağını takipçilerine duyurdu. İşte haberin tüm detayları...
Acun Ilıcalı'nın sayesinde ünlü olan, iki kez Survivor şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çamkıran, bir dijital platformdan haber beklediğini, yarışma programı yapacağını açıkladı. Büyük ödülün ise, 10 milyon TL olacağını duyurdu.
Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Daha önce yurt dışında da yarışmalara katılarak şampiyon olan Çamkıran, bu sefer kendi yarışma programını hazırlayacağını söyledi.