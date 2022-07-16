Turbo Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor: Ödül 10 milyon TL

Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor'da tanınan, iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özel bir yayın platformundan haber bekleyen Çamkıran yarışma yapacağını, büyük ödülün de 10 Milyon TL olacağını takipçilerine duyurdu. İşte haberin tüm detayları...