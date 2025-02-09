Turbo Turabi durmak bilmiyor: Yeni şarkısı olay oldu
Survivor Turabi, bel altı sözleriyle tepki çeken şarkısının yasaklanmasının ardından yeni bir şarkı çıkardı. Şarkının adı sosyal medyada olay oldu.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ''Turbo Turabi'' lakaplı Turabi Çamkıran, şarkıcılığa adım atmıştı. Turabi, ''Wine Me Dine Me'' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu. Ancak İngilizce şarkının sözleri büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın girişimiyle Turabi’nin şarkısına erişim engeli kararı verildi. ''Müstehcenlik'' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Turabi için yakalama kararı çıkarıldı.
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Ancak gelen tepkiler ve başlatılan soruşturma Turabi'yi durdurmadı.
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Turabi, ''Dur Abi, Sus Abi'' adlı yeni şarkısını yayınladı. Şarkının ismi ise sosyal medyada olay oldu.
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Turabi'nin çıkardığı "Dur Abi, Sus Abi" isimli yeni şarkının sözleri ise şu şekilde;
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