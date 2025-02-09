Turbo Turabi durmak bilmiyor: Yeni şarkısı olay oldu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ''Turbo Turabi'' lakaplı Turabi Çamkıran, şarkıcılığa adım atmıştı. Turabi, ''Wine Me Dine Me'' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu. Ancak İngilizce şarkının sözleri büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın girişimiyle Turabi’nin şarkısına erişim engeli kararı verildi. ''Müstehcenlik'' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Turabi için yakalama kararı çıkarıldı.