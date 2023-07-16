Türk güzel, Miss Supranational yarışmasında dereceye giremedi

Yarışma için üç hafta Polonya’da kampta olan 22 yaşındaki Gurdikyan, final gecesinde Erol Albayrak, Arzu Kaprol, Cihan Nacar ve Fırat Neziroğlu imzalı kıyafetlerle podyumda yürüdü. Ancak genç model, jüri tarafından ilk 24’e seçilmedi.