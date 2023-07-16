Türk güzel, Miss Supranational yarışmasında dereceye giremedi
Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında üçüncü olan kızı Selin Gurdikyan, Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında dereceye giremedi.
1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.
Yarışma için üç hafta Polonya’da kampta olan 22 yaşındaki Gurdikyan, final gecesinde Erol Albayrak, Arzu Kaprol, Cihan Nacar ve Fırat Neziroğlu imzalı kıyafetlerle podyumda yürüdü. Ancak genç model, jüri tarafından ilk 24’e seçilmedi.
Miss Turkey, Instagram hesabında Selin Gurdikyan’a moral mesajı yayınladı:
“Harikaydın Selin! Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz.”
"SENİNLE GURUR DUYUYORUM BEBEĞİM"
Neşe Erberk de Instagram’da kızının fotoğrafını paylaşarak “Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim. Yapabileceğin en iyi performansı yaptın” notunu düştü.