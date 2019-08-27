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  3. 27 Ağustos 2019 18:31

Türk iş adamı Emir Uyar, Adriana Lima için kesenin ağzını açtı

Türk iş adamı Emir Uyar, daha fazla zaman geçirebilmek için Adriana Lima'nın yaşadığı Miami'de 150 bin dolara lüks bir malikane kiraladı.

Türk iş adamı Emir Uyar, Adriana Lima için kesenin ağzını açtı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara'dan sonra gönlünü Emir Uyar'a kaptırmıştı. Kişisel serveti 250 milyon doları bulan Türk işadamıyla yazı Mikonos ve İtalya'da tatil yaparak geçiren Lima, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık aldığı ABD'nin yolunu tuttu.

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Türk iş adamı Emir Uyar, Adriana Lima için kesenin ağzını açtı

Yılın büyük kısmını sahibi olduğu Venedik'teki St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'yle ilgilenerek geçiren Emir Uyar ise aradaki mesafeye bir çözüm buldu.

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Türk iş adamı Emir Uyar, Adriana Lima için kesenin ağzını açtı

Sosyetik işadamı, Miami'de Adriana Lima'nın da malikanesine yakın bir yerde lüks bir villa kiraladı.

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Türk iş adamı Emir Uyar, Adriana Lima için kesenin ağzını açtı

Emir Uyar'ın aşkını daha sık görebilmek için kiraladığı ultra lüks evin aylık kirasının ise 150 bin dolar yani yaklaşık 870 bin TL olduğu söyleniyor.

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