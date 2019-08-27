Türk iş adamı Emir Uyar, Adriana Lima için kesenin ağzını açtı
Türk iş adamı Emir Uyar, daha fazla zaman geçirebilmek için Adriana Lima'nın yaşadığı Miami'de 150 bin dolara lüks bir malikane kiraladı.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara'dan sonra gönlünü Emir Uyar'a kaptırmıştı. Kişisel serveti 250 milyon doları bulan Türk işadamıyla yazı Mikonos ve İtalya'da tatil yaparak geçiren Lima, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık aldığı ABD'nin yolunu tuttu.
Yılın büyük kısmını sahibi olduğu Venedik'teki St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'yle ilgilenerek geçiren Emir Uyar ise aradaki mesafeye bir çözüm buldu.
Sosyetik işadamı, Miami'de Adriana Lima'nın da malikanesine yakın bir yerde lüks bir villa kiraladı.