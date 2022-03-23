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  4. Türk milletine ''akılsız'' diyen İlyas Salman mahkeme salonunda: Aylık geliri bakın ne kadarmış?

Türk milletine ''akılsız'' diyen İlyas Salman mahkeme salonunda: Aylık geliri bakın ne kadarmış?

Türk sinemasının ünlü oyuncusu İlyas Salman, Türk milletine hakaret ettiği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Türk milletine ''akılsız'' diyen İlyas Salman mahkeme salonunda: Aylık geliri bakın ne kadarmış? - Resim: 1

İlyas Salman, Türk milletini alenen aşağılama suçlamasıyla yargı önüne çıktı. Duruşmadan İlyas Salman'ın mal beyanı gündem oldu.

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Türk milletine ''akılsız'' diyen İlyas Salman mahkeme salonunda: Aylık geliri bakın ne kadarmış? - Resim: 2

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Şener Şen, 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana oturması ve sinema alanında ödül alması oyuncu İlyas Salman'ı rahatsız etmişti. 

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Türk milletine ''akılsız'' diyen İlyas Salman mahkeme salonunda: Aylık geliri bakın ne kadarmış? - Resim: 3

Salman, Şen'in ödül almasıyla ilgili "Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse, yanında da dağlar dolusu para koysa, ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam." demişti. 

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Türk milletine ''akılsız'' diyen İlyas Salman mahkeme salonunda: Aylık geliri bakın ne kadarmış? - Resim: 4

Salman "Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten, ama o ödülü kötü kullandı" ifadelerini kullanmıştı. 

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