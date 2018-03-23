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  3. 23 Mart 2018 08:17

Türk oyuncunun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Hacker'ların son kurbanı Almanya'nın en popüler oyuncularından biri olan Türkiye doğumlu Sıla Şahin oldu.

Türk oyuncunun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Alman Bild gazetesi, 32 yaşındaki Şahin'in uygunsuz fotoğraflarının internete sızdırıldığını açıkladı. Olay üzerine harekete geçen Şahin, avukatına talimat verdi.

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Türk oyuncunun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

2011 yılında erkek dergisi Playboy’un Almanya edisyonuna çıplak pozlar vererek, “Playboy’a soyunan ilk Türk” olan Sıla Şahin, Almanya’nın gündeminde.

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Türk oyuncunun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

6 aylık hamile olan 32 yaşındaki Şahin hakkında bir habere imza atan Bild gazetesi, genç oyuncunun siber saldırıya maruz kaldığını aktardı.

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Türk oyuncunun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Gazetenin haberinde, Şahin’in bu gelişme ile şok olduğu belirtilirken, siber saldırganların Şahin’in uygunsuz fotoğraflarının internet üzerinde paylaşıldığı açıklandı.

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