Türk oyuncunun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı
Hacker'ların son kurbanı Almanya'nın en popüler oyuncularından biri olan Türkiye doğumlu Sıla Şahin oldu.
Alman Bild gazetesi, 32 yaşındaki Şahin'in uygunsuz fotoğraflarının internete sızdırıldığını açıkladı. Olay üzerine harekete geçen Şahin, avukatına talimat verdi.
2011 yılında erkek dergisi Playboy’un Almanya edisyonuna çıplak pozlar vererek, “Playboy’a soyunan ilk Türk” olan Sıla Şahin, Almanya’nın gündeminde.
6 aylık hamile olan 32 yaşındaki Şahin hakkında bir habere imza atan Bild gazetesi, genç oyuncunun siber saldırıya maruz kaldığını aktardı.