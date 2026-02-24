Türk sinemasının emaktar ismi Ali Tutal'a son görev: Gözyaşlarıyla uğurlandı

'NE KADAR DEĞERLİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU DA BİR KERE DAHA FARK ETTİM BURADA'

Anma töreninde bir konuşma yapan oyuncu Halil Ergün, “Çok kişi kaybettik sinemamızda, sanatsal çalışmalarımızla. Beraber sinema çalışmalarına adım attık. O günden sonra sessiz bir kahraman olarak devam ettirdi. Emekçi bir adamdı gerçekten, kardeşimdi. Işıklar içinde yatsın. Şu filmleri seyrederken bunu da bu arada söylemek istiyorum. Yeşilçam'ı kaybettik biliyorsunuz. Başka bir şeyler oluyor sinema kültürü başka yaklaşımlar üstünde var olmaya çalışıyor. Şimdi şu filmlerdeki çalışanları, sahneleri, filmlerin parçalarını gördüğümde çok önemli işler yapmış Yeşilçam meselesini. Israrla iddia ediyorum ben bunu iyice keşfettim. Başka bir şey bir cumhuriyetle beraber içinde yanlışı, doğrusu, eksisi olan çalışmalardır ama çok önemlidir. Halil, sessiz kahraman olarak bunların içinde çalıştı gördünüz işte. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da bir kere daha fark ettim burada. Emeğin çalışanıydı. Onu bir kere söylemek istiyorum. Halkın insanıydı. Onu da söylemek istiyorum. Dost bir arkadaşımdı. Işıklar içinde yatsın. İyilikler diliyorum ne söyleyebilirim? Benim kuşağım artık böyle kayıplarla yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.