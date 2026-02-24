Türk sinemasının emaktar ismi Ali Tutal'a son görev: Gözyaşlarıyla uğurlandı
Usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tutal için Atlas Sineması’nda tören düzenlendi.
Türk sinemasına 1976 yılında yer aldığı 'İzin' isimli film ile adım atan Ali Tutal, 27 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Tutal, Atlas Sineması'nda düzenlenen anma töreninin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
22 Şubat'ta yaşamını yitiren Tutal için ilk tören Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Törene Halil Ergün, Nur Sürer, Gani Şavata, yönetmen ve yapımcı Ömer Uğur'un yanı sıra oyuncunun aile yakınları, arkadaşları ve çok sayıda sinemasever katıldı.
Anma töreninin ardından Tutal için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene ise sanatçı Nuri Alço, Berhan Şimşek, eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile ailesi ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ali Tutal, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide rol alan Tutal; 'Geniş Aile', 'Güneşi Gördüm', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hükümet Kadın' gibi yapımlarla tanınıyordu.
'NE KADAR DEĞERLİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU DA BİR KERE DAHA FARK ETTİM BURADA'
Anma töreninde bir konuşma yapan oyuncu Halil Ergün, “Çok kişi kaybettik sinemamızda, sanatsal çalışmalarımızla. Beraber sinema çalışmalarına adım attık. O günden sonra sessiz bir kahraman olarak devam ettirdi. Emekçi bir adamdı gerçekten, kardeşimdi. Işıklar içinde yatsın. Şu filmleri seyrederken bunu da bu arada söylemek istiyorum. Yeşilçam'ı kaybettik biliyorsunuz. Başka bir şeyler oluyor sinema kültürü başka yaklaşımlar üstünde var olmaya çalışıyor. Şimdi şu filmlerdeki çalışanları, sahneleri, filmlerin parçalarını gördüğümde çok önemli işler yapmış Yeşilçam meselesini. Israrla iddia ediyorum ben bunu iyice keşfettim. Başka bir şey bir cumhuriyetle beraber içinde yanlışı, doğrusu, eksisi olan çalışmalardır ama çok önemlidir. Halil, sessiz kahraman olarak bunların içinde çalıştı gördünüz işte. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da bir kere daha fark ettim burada. Emeğin çalışanıydı. Onu bir kere söylemek istiyorum. Halkın insanıydı. Onu da söylemek istiyorum. Dost bir arkadaşımdı. Işıklar içinde yatsın. İyilikler diliyorum ne söyleyebilirim? Benim kuşağım artık böyle kayıplarla yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.