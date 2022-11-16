Türk televizyonlarının en iyi 25 dizisi belli oldu! Kurtlar Vadisi listede yok

Türk televizyon tarihine damga vuran projelerinin başında gösterilen Kurtlar Vadisi, 2023 yılında yeni bölümleri ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" dedi. Yeni bölümleri büyük bir merakla beklenen dizinin IMDb tarafından hazırlanan Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi 25 yerli dizi listesine girememesi herkesi şaşkına çevirdi.