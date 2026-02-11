Türk TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

TikTok fenomenleri H.M., K.Ç. ve Y.'ın Dubai'de turistlerle yaşadığı tartışma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Daha önce Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri H.M., K.Ç. ve Y., bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışmaya girdi.