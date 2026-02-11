  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Türk TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti!

Türk TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptıkları yayınlarla dikkat çeken 3 Türk fenomenin Dubai sokaklarında saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Türk TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti - Resim: 1

TikTok fenomenleri H.M., K.Ç. ve Y.'ın Dubai'de turistlerle yaşadığı tartışma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Daha önce Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri H.M., K.Ç. ve Y., bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışmaya girdi.

1 / 4
Türk TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti - Resim: 2

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine saldıran kadınlar tekme tokat kavga edip, birbirlerini yerlerde sürüklediler.

2 / 4
Türk TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti - Resim: 3

 O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

3 / 4
Türk TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti - Resim: 4
4 / 4