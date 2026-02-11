Türk TikTok fenomenleri sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti
Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptıkları yayınlarla dikkat çeken 3 Türk fenomenin Dubai sokaklarında saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
TikTok fenomenleri H.M., K.Ç. ve Y.'ın Dubai'de turistlerle yaşadığı tartışma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Daha önce Dubai'ye tatile giden TikTok fenomenleri H.M., K.Ç. ve Y., bilinmeyen bir nedenle yabancı turistlerle sözlü tartışmaya girdi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine saldıran kadınlar tekme tokat kavga edip, birbirlerini yerlerde sürüklediler.
O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
