Türkan Şoray da estetik modasına uydu
Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray da estetik modasına uydu.
Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray da estetik modasına uydu.
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Karantina döneminde Fransız Askısı yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Şoray'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi.
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Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.
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Fazla kilolarından da kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü.
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