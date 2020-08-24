  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Ağustos 2020 09:17

Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum

Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Usta oyuncuya Cüneyt Arkın'ın "Bana çekimlerde 'Sakın Türkan'ın gözlerine bakma, çarpılırsın' demişlerdi" sözü hatırlatıldı. Şoray, konuyla ilgili, "Cüneyt beni onure etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği. Evet ben sırf o yüzden gözlük takıyorum" şeklinde konuştu ...

Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, önceki gün diş tedavisi için Nişantaşı'ndaydı.  

1/ 6
Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum

Uzun süre sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenen Şoray, pandemi günlerini evde geçirdiğini söyledi. 75 yaşındaki Türkan Şoray, "Ben zaten ev kuşuyum. Eve alışkındım, o yüzden çıkmadım" dedi.

2/ 6
Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum

Evde bol bol yağlı boya resimler yaptığını söyleyen Şoray, "Pandemide evi atölye gibi kullandım, birçok resim ve tablo yaptım. Kızımı da çizdim" ifadelerini kullandı.  

3/ 6
Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum

Şoray'a geçtiğimiz günlerde Cüneyt Arkın'ın "Bana çekimlerde 'Sakın Türkan'ın gözlerine bakma, çarpılırsın' demişlerdi' sözü hatırlatıldı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM