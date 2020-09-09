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  3. 09 Eylül 2020 15:05

20 kilo veren Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi

Türk Sineması'nın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

20 kilo veren Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi

Türk Sineması'nın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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20 kilo veren Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi

Türkan Şoray, 2014'de 'Cushing Sendromu'na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı olarak Türkan Şoray'da kemik erimesi problemi çıkmış, ayaklarında da problem olmuştu. Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Türkan Şoray, 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi.

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20 kilo veren Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi

Zor zamanlarını geride bırakan Türkan Şoray eski günlerine geri döndü.

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20 kilo veren Türkan Şoray’ın son hali şaşkına çevirdi

Aldığı kilolardan kurtulan Türkan Şoray son hali ile 'Maşallah' dedirtti. 20 kilo veren Türkan Şoray sırrını açıkladı.

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