Türkiye bir değerini daha kaybetti: Rüçhan Çamay'dan acı haber
''Para Parra Parrra'', ''Gönlüm Çok Zengin'' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Türk sanat müziğinin usta ismi, şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay’dan acı haber geldi. 94 yaşındaki Çamay, hayatını kaybetti.
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Ünlü sanatçının vefat haberini kızı Melike Demirağ sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamayla duyurdu. Demirağ, paylaşımında “Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım... Sensiz zor gelecek” ifadelerini kullandı.
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Türk müziğine ve sinemasına uzun yıllar emek veren Rüçhan Çamay, zarafeti, sesi ve oyunculuğuyla hafızalarda iz bırakan isimler arasında yer alıyordu.
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Sanat camiası ve hayranları, Çamay’ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.
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