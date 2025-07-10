  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Türkiye bir değerini daha kaybetti!

Türkiye bir değerini daha kaybetti: Rüçhan Çamay'dan acı haber

''Para Parra Parrra'', ''Gönlüm Çok Zengin'' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye bir değerini daha kaybetti: Rüçhan Çamay'dan acı haber - Resim: 1

Türk sanat müziğinin usta ismi, şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay’dan acı haber geldi. 94 yaşındaki Çamay, hayatını kaybetti.

1 / 4
Türkiye bir değerini daha kaybetti: Rüçhan Çamay'dan acı haber - Resim: 2

Ünlü sanatçının vefat haberini kızı Melike Demirağ sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamayla duyurdu. Demirağ, paylaşımında “Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım... Sensiz zor gelecek” ifadelerini kullandı.

2 / 4
Türkiye bir değerini daha kaybetti: Rüçhan Çamay'dan acı haber - Resim: 3

Türk müziğine ve sinemasına uzun yıllar emek veren Rüçhan Çamay, zarafeti, sesi ve oyunculuğuyla hafızalarda iz bırakan isimler arasında yer alıyordu. 

3 / 4
Türkiye bir değerini daha kaybetti: Rüçhan Çamay'dan acı haber - Resim: 4

Sanat camiası ve hayranları, Çamay’ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

4 / 4