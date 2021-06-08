Türkiye güzeli Amine Gülşe imaj değiştirdi
Yıldız futbolcu Mesut Özil'in eşi 2014 Miss Turkey Güzeli Amine Gülşe, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını boyatan Gülşe'nin, yeni imajı pek beğenilmedi.
Amine Gülşe, yıllar sonra imaj değişikliğine gitti. 2014 Miss Turkey Güzeli Gülşe, saçını sarıya boyattı.
1 / 11
Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal takımından Fenerbahçe'ye transfer olan eşi Mesut Özil'le İstanbul'a yerleşen oyuncu, yeni halini Instagram'dan paylaştı. Gülşe, "Bazen değişiklik gerekir" diye yazdı.
2 / 11
Doğal güzelliği dillere destan olan Gülşe'nin yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.
3 / 11
Birçok takipçisi ünlü modele "Eski halin daha güzeldi" olmamış dedi.
4 / 11