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  4. Türkiye onları konuştu! 2 elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı: Aylar sonra yeni gelişme

Türkiye onları konuştu! 2 elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı: Aylar sonra yeni gelişme

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'Yufkacı Muammer' olayında herkesi şaşırtan yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye onları konuştu! 2 elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı: Aylar sonra yeni gelişme - Resim: 1

Bir televizyon programında ortaya çıkan 'Yufkacı Muammer' olayı tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. İzleyenlerin soluksuz takip ettiği olayla ilgili dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. İşte 'Yufkacı Muammer' olayında son gelişmeler...

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Türkiye onları konuştu! 2 elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı: Aylar sonra yeni gelişme - Resim: 2

İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman, katıldığı bir televizyon programında, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta sırra kadem bastığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını açıkladı.

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Türkiye onları konuştu! 2 elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı: Aylar sonra yeni gelişme - Resim: 3

'YUFKACI MUAMMER'E KAÇTILAR'
Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

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Türkiye onları konuştu! 2 elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı: Aylar sonra yeni gelişme - Resim: 4

'KAÇMA SEBEBİM EŞİM'
Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabını yolladı.

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