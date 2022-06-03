Türkiye onları konuştu! 2 elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı: Aylar sonra yeni gelişme
Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'Yufkacı Muammer' olayında herkesi şaşırtan yeni bir gelişme yaşandı.
Bir televizyon programında ortaya çıkan 'Yufkacı Muammer' olayı tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. İzleyenlerin soluksuz takip ettiği olayla ilgili dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. İşte 'Yufkacı Muammer' olayında son gelişmeler...
İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman, katıldığı bir televizyon programında, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta sırra kadem bastığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını açıkladı.
'YUFKACI MUAMMER'E KAÇTILAR'
Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
'KAÇMA SEBEBİM EŞİM'
Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabını yolladı.