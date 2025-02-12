Türkiye onu Fındık Kurdu Berna olarak tanımıştı: Son hali olay oldu
Yıllar önce katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve ''Fındık Kurdu'' lakabıyla hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, şimdi 25 yaşında. Müziği bırakmayan Berna, sahne almaya devam ediyor.
Bir dönemin sevilen yarışma programı ''Bir Şarkısın Sen''e katılan ve ''Fındık Kurdu'' lakabıyla hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, 25 yaşına geldi.
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Küçük yaşta sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Karagözoğlu, yarışmanın sona ermesinin ardından uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürdü.
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Yıllarca müzik dünyasında sessiz kalan genç sanatçı, son dönemde sahne performanslarıyla yeniden gündeme geldi.
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Şarkı söylemeye devam eden Karagözoğlu'nun hem sahne kıyafeti hem de performansı görenleri şaşırttı.
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