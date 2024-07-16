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  4. Türkiye'de zenginlerin emlakçısı Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Kraliçesi oldu

Türkiye'de zenginlerin emlakçısı Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Kraliçesi oldu

ABD'de emlakçılık yapan ve Türkiye'deki sosyetenin ABD'deki emlakçısı olarak tanınan Nurdan Yıldırım, Miami Swim Week podyumunda "Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Tacı"nı kazandı.

Türkiye'de zenginlerin emlakçısı Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Kraliçesi oldu - Resim: 1

Türkiye'de gazetecilik kariyerini noktalayarak ABD'ye yerleşen Nurdan Yıldırım emlakçılığa başlamıştı. 

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Türkiye'de zenginlerin emlakçısı Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Kraliçesi oldu - Resim: 2

Rahmi Koç'tan Sibel Can'a kadar birçok ünlü Türk'ün ABD'de ev sahibi olmasına yardımcı olan Nurdan Yıldırım 2013 yılında da ABD'de "Yılın Emlakçısı" ödülünü kazanmıştı. 

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Türkiye'de zenginlerin emlakçısı Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Kraliçesi oldu - Resim: 3

Nurdan Yıldırım, Miami Swim Week podyumunda "Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Tacı"nı kazandı.

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Türkiye'de zenginlerin emlakçısı Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Kraliçesi oldu - Resim: 4

Etkinlikten bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, şu notu ekledi:

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