Türkiye'de zenginlerin emlakçısı Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Kraliçesi oldu
ABD'de emlakçılık yapan ve Türkiye'deki sosyetenin ABD'deki emlakçısı olarak tanınan Nurdan Yıldırım, Miami Swim Week podyumunda "Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Tacı"nı kazandı.
Türkiye'de gazetecilik kariyerini noktalayarak ABD'ye yerleşen Nurdan Yıldırım emlakçılığa başlamıştı.
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Rahmi Koç'tan Sibel Can'a kadar birçok ünlü Türk'ün ABD'de ev sahibi olmasına yardımcı olan Nurdan Yıldırım 2013 yılında da ABD'de "Yılın Emlakçısı" ödülünü kazanmıştı.
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Nurdan Yıldırım, Miami Swim Week podyumunda "Uluslararası Kadın Mayo Güzellik Tacı"nı kazandı.
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Etkinlikten bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, şu notu ekledi:
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