Türkiye'nin çocuk yıldızı Arben İsviçre'den ödül aldı

'REPLİKLERİ 10 DAKİKADA EZBERLEYEBİLİYORUM'

İlk başladığında, kameranın önüne çıkınca çok heyecanlandığını belirten Akış, "'Acaba yapabilecek miyim' diye tedirgin olmuştum ama sonrasında ilk kez kendimi televizyonda görünce daha çok çalıştım. Arkadaşlarım izleyince çok mutlu olmuştum. Bütün arkadaşlarım 'Seni bu dizide gördüm' deyince çok sevindim. Okuduğum replikleri 10 dakikada ezberleyebiliyorum. Oynayacağım rolü de baştan sona okuduktan sonra canlandıracağım kişinin hayatını hayal ediyorum. 'Nasıl biriymiş, bundan sonra ne yapar bu kişi' diyerek role girmeye çalışıyorum" diye konuştu.