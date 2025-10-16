  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı

Türkiye'nin en cesur giyinen ismi Gülşen bu sefer tüm ezberleri bozdu

Güçlü sesi ve konserlerinde tercih ettiği oldukça cesur sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen market alışverişinde muhabirlerin objektiflerine makyajsız yakalanınca magazin dünyası karıştı.

Türkiye'nin en cesur giyinen ismi Gülşen bu sefer tüm ezberleri bozdu - Resim: 1

Sevilen şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen özellikle sahne performansları ve tercih ettiği birbirinden cesur sahne kıyafetleriyle magazin gündeminde yer alırken bu sefer hayranlarının karşısına ezber bozan bir sahne kıyafetiyle çıktı.

1 / 25
Türkiye'nin en cesur giyinen ismi Gülşen bu sefer tüm ezberleri bozdu - Resim: 2

Gülşen bugüne kadar Türkiye'de kolay kolay hiç bir sanatçının giymeye cesaret bile edemeyeceği sahne kıyafetleriyle adından bahsettiriyordu.

2 / 25
Türkiye'nin en cesur giyinen ismi Gülşen bu sefer tüm ezberleri bozdu - Resim: 3

Öyle ki Gülşen'in bu cesur tercihleri sık sık gündem oluyor hatta bazıları tarafından "teşhircilikle" bile suçlanıyordu...

3 / 25
Türkiye'nin en cesur giyinen ismi Gülşen bu sefer tüm ezberleri bozdu - Resim: 4

Her adımı olay olan Gülşen son olarak İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.

4 / 25