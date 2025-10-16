Türkiye'nin en cesur giyinen ismi Gülşen bu sefer tüm ezberleri bozdu
Güçlü sesi ve konserlerinde tercih ettiği oldukça cesur sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen market alışverişinde muhabirlerin objektiflerine makyajsız yakalanınca magazin dünyası karıştı.
Sevilen şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen özellikle sahne performansları ve tercih ettiği birbirinden cesur sahne kıyafetleriyle magazin gündeminde yer alırken bu sefer hayranlarının karşısına ezber bozan bir sahne kıyafetiyle çıktı.
Gülşen bugüne kadar Türkiye'de kolay kolay hiç bir sanatçının giymeye cesaret bile edemeyeceği sahne kıyafetleriyle adından bahsettiriyordu.
Öyle ki Gülşen'in bu cesur tercihleri sık sık gündem oluyor hatta bazıları tarafından "teşhircilikle" bile suçlanıyordu...
Her adımı olay olan Gülşen son olarak İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.
