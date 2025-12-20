Türkiye'nin en güzel genç kızlarının yarıştığı 2025 Miss Turkey'de güzellik kraliçesi belli oldu
Türkiye'yi Miss World ve Miss Supranational'da temsil edecek güzellerin seçildiği Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi Sıla Saraydemir oldu...
Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey 2025'de final gecesi dün gece yapıldı ve Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesi belli oldu.
1980 yılından bu yana Miss World ve Miss Supranational gibi prestijli uluslararası yarışmaların Türkiye lisansını elinde bulunduran Miss Turkey Organizasyonu, bu yıl 43. etkinliğini gerçekleştirdi.
Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan 130 güzel, geçtiğimiz günlerde jüri karşısına çıktı.
Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri, değerlendirmeler sonucunda Sıla Saraydemir’i Türkiye’nin güzellik kraliçesi seçti.
