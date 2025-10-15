Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi Nilgün Belgün: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık''

Yaşadığı tacizi "Ben de her kadın kadar zorluk yaşadım. Bir yapımcı, bana biraz fazla kur yaptı ancak karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi. İsmi lazım değil, böyle şeyler yaşadım ve üzüldüm. Ama bu zamana kadar dimdik ayakta durdum." diyerek açıklayan ve sektörde kadın olmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini ifade eden Nilgün Belgün bu sefer de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekti.