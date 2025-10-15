Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi Nilgün Belgün: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık''
Usta sanatçı Nilgün Belgün, sosyal medyadan dünyaca ünlü aktör Brad Pitt ile el ele gözgöz yaptığı "en sonunda tanıştık ve yakıştık" pozuyla ortalığı karıştırdı.
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nilgün Belgün, Nişantaşı’nda gazetecilerin soruları yanıtlarken yıllar önce aldığı bir "ahlaksız teklifi" itiraf etmişti.
Yaşadığı tacizi "Ben de her kadın kadar zorluk yaşadım. Bir yapımcı, bana biraz fazla kur yaptı ancak karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi. İsmi lazım değil, böyle şeyler yaşadım ve üzüldüm. Ama bu zamana kadar dimdik ayakta durdum." diyerek açıklayan ve sektörde kadın olmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini ifade eden Nilgün Belgün bu sefer de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan usta oyuncu Nilgün Belgün dünyaca ünlü aktör Brad Pitt ile el ele göz göze yaptığı paylaşımla olay oldu.
Yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı bir fotoğrafta kendisini dünya yıldızı Brad Pitt ile yan yana gören Belgün, kareye esprili bir not düştü: