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  4. Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın son hali gündem oldu

Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın son hali gündem oldu

Evrim Akın, Yeşilçam oyuncusu ve ilk milli manken Lale Belkıs'ın evini ziyaret etti. 85 yaşında yaşındaki Lale Belkıs'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın son hali gündem oldu - Resim: 1

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı ''kötü kadın'' rolleriyle hafızalara kazınan ilk milli manken Lale Belkıs, evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı. 

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Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın son hali gündem oldu - Resim: 2

Türkiye'de mankenlik mesleğinin öncülerinden olan Belkıs, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. 

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Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın son hali gündem oldu - Resim: 3

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Lale Belkıs'ın evini adeta bir sanat galerisine çevirdiği görüldü. 

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Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın son hali gündem oldu - Resim: 4

Belkıs'ın 400'e yakın eseri bulunuyor. 

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