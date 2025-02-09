Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın son hali gündem oldu
Evrim Akın, Yeşilçam oyuncusu ve ilk milli manken Lale Belkıs'ın evini ziyaret etti. 85 yaşında yaşındaki Lale Belkıs'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.
Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı ''kötü kadın'' rolleriyle hafızalara kazınan ilk milli manken Lale Belkıs, evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı.
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Türkiye'de mankenlik mesleğinin öncülerinden olan Belkıs, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
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İstanbul Kadıköy'de yaşayan Lale Belkıs'ın evini adeta bir sanat galerisine çevirdiği görüldü.
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Belkıs'ın 400'e yakın eseri bulunuyor.
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