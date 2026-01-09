Türkiye'nin megastarı Tarkan'ı 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı
Sosyal medyada yer alan ve bazı medya kuruluşlarının servis ettiği, ünlü sanatçı Tarkan’ın Sivas’ta 946 milyonluk eğitim bağışında bulunduğu iddiaları yalanlandı
Kaynak: İHA
Son günlerde özellikle sosyal medyada, ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun Sivas’ta; okul, kütüphane ve spor tesisi yapılmak üzere 22 milyon dolar bağışladığı iddiaları yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı ve binlerce kişi tarafından beğenildi.
İddialar bazı basın kuruluşları tarafından haberleştirilerek Tarkan’a övgüler yağdırıldı.
Tarkan tarafından konu yalanlanmayınca iddiaların doğru olduğu düşünülmüştü.
Ancak yalanlama Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.
