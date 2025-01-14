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  4. Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti!

Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet için tarih verdi

Türk popuna hızlı bir giriş yaptıktan sonra içine dönen ve "astral seyahatler" gerçekleştirdiğini dahi iddia eden Yusuf Güney bu sefer de kıyamet için tarih verdi.

Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet için tarih verdi - Resim: 1

Yusuf Güney'in son yıllarda yaptığı astral seyahat açıklamaları ve tuhaf kehanetleri, sık sık gündem oluyordu.

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Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet için tarih verdi - Resim: 2

Artık şarkıcılığından daha çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.

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Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet için tarih verdi - Resim: 3

 2025 yılına dair iddialarına devam eden ünlü şarkıcı, "Dünyalar arasında savaş" ve "Amerika'daki UFO olaylarının ardında yatan gerçek" gibi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet için tarih verdi - Resim: 4

"Uzaylılar diye bir şey yok, onlar burada yaşıyor" gibi çarpıcı sözler söyleyen Güney, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.

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