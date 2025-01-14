Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet için tarih verdi
Türk popuna hızlı bir giriş yaptıktan sonra içine dönen ve "astral seyahatler" gerçekleştirdiğini dahi iddia eden Yusuf Güney bu sefer de kıyamet için tarih verdi.
Yusuf Güney'in son yıllarda yaptığı astral seyahat açıklamaları ve tuhaf kehanetleri, sık sık gündem oluyordu.
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Artık şarkıcılığından daha çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.
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2025 yılına dair iddialarına devam eden ünlü şarkıcı, "Dünyalar arasında savaş" ve "Amerika'daki UFO olaylarının ardında yatan gerçek" gibi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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"Uzaylılar diye bir şey yok, onlar burada yaşıyor" gibi çarpıcı sözler söyleyen Güney, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.
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