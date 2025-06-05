Türkiye'nin örnek çifti olarak gösteriliyorlardı... Pelin Akil - Anıl Altan boşanıyor
Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilirken bir süredir boşanacakları iddia edilen fakat bu iddiaları her seferinde yalanlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu sefer boşanma kararlarını kendileri açıkladı.
Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinde tanışan Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019'da da Alin ve Lina adında ikiz bebekleri dünyaya gelmişti.
Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Hatta çiftin yaklaşık bir aydır ayrı evlerde yaşadığı öne sürülmüştü.
Ünlü çift bu "boşanacaklar" iddialarına karşı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "mutluyuz" mesajları veriyordu. Ancak 9 yıldır süren evlilikleri hakkında konuşan Pelin Akil, Anıl Altan ile ayrıldıklarını açıkladı.
Bir televizyon programına verdiği demeçte ayrılığı açıklayan Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz ve her zaman bir aradayız. Ama bu başka bir şeye yorulmasın."dedi.