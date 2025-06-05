Türkiye'nin örnek çifti olarak gösteriliyorlardı... Pelin Akil - Anıl Altan boşanıyor

Bir televizyon programına verdiği demeçte ayrılığı açıklayan Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz ve her zaman bir aradayız. Ama bu başka bir şeye yorulmasın."dedi.