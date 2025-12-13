Türkiye'nin tescilli Avrupa güzeli, Kemal Sunallı Tokatçı'nın Eminesi'nin son hali herkesi şaşırttı
Bundan yıllar önce Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Tokatçı filminde Emine karakterine hayat veren 1978 Miss Europe güzellik yarışması üçüncüsü, 1983 Asya Güzellik yarışmasının ikincisi güzel oyuncu Nazan Saatçi 70 yaşına merdiven dayamasına rağmen son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. Tokatçı filminde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı. İşte bir döneme damgasını vuran oyuncunun son hali...
Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine karakterine hayat veren Nazan Saatçi yıllar sonra ortaya çıktı.
Osman'ın maniler yazdığı Emine, 1958 doğumlu Nazan Saatçi. Aslen Samsun'lu ve Samsun doğumlu.
Nazan Saatçi, lise sona kadar memleketi Samsun'da yaşadı ardından İstanbul'a taşınarak, İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Oyunculuk üzerine; Los Angeles Actor Center ve hipnoterapi konusunda; Palo Alto School of Hypnotherapy (Hipnoz okulu) ve Florida Gerald F.Kein Omni Hypnosis Training Center (Hipnoz öğrenim Merkezi) okullarında eğitimler aldı.
İlk sinema ile tanışması güzellik yarışmaları ile gerçekleşen oyuncu 1978 yılında Tercüman – İnci Gazetesi'nin Sinema kraliçesi seçildi.