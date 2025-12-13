Türkiye'nin tescilli Avrupa güzeli, Kemal Sunallı Tokatçı'nın Eminesi'nin son hali herkesi şaşırttı

Nazan Saatçi, lise sona kadar memleketi Samsun'da yaşadı ardından İstanbul'a taşınarak, İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Oyunculuk üzerine; Los Angeles Actor Center ve hipnoterapi konusunda; Palo Alto School of Hypnotherapy (Hipnoz okulu) ve Florida Gerald F.Kein Omni Hypnosis Training Center (Hipnoz öğrenim Merkezi) okullarında eğitimler aldı.