Türkiye'nin tescilli güzeli Aslı Sümen tatil pozlarıyla ortalığı karıştırdı
2017 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Aslı Sümen yaz tatili pozlarıyla sosyal medyayı birbirine kattı.
Miss Turkey 2017 yarışmasında ikinci seçilmesinin ardından yarışmanın birincisi Itır Esen'in tacının geri alınmasıyla Miss Turkey 2017 seçilen Aslı Sümen çıktığı yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla tüm bakışları üzerine topladı.
1 / 12
Baht Oyunu, Erkek Severse, Gülümse Kaderine, Süper Kahramanlar – Altay, Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Sümen, yoğun iş temposuna yaz tatili molası verdi.
2 / 12
Aslı Sümen Bann, şimdilerde tatil paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
3 / 12
İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da evlenen Aslı Sümen bikinili pozları ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
4 / 12