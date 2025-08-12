Türkiye'nin tescilli güzeli Hande Subaşı'nın ünlü iş insanıyla olan 6 yıllık ilişkisi bitti
Ekranların güzel oyuncusu Hande Subaşı, 6 yıldır birlikte olduğu iş insanı Alican Ulusoy ile yollarını ayırdı.
2005 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra oyunculuk ve mankenlik yaparak Türkiye'nin gündemine oturan Hande Subaşı, 6 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Alican Ulusoy'dan ayrıldığını açıkladı.
Hande Subaşı, 2012'de Can Tursan ile hayatını birleştirmiş 2016'da evliliğini sonlandırmıştı. Bu ayrılığın ardından iş insanı Alican Ulusoy ile yeni bir ilişkiye yelken açan Hande Subaşı'nın mutluluğu 6 yıl sürdü.
Hande Subaşı, 6 yıllık ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Hande Subaşı, Alican Ulusoy'un hayat yolculuğunda onun için çok önemli bir yeri olduğunun altını çizdi.
