Türkiye'nin tescilli güzeli Hande Subaşı'nın ünlü iş insanıyla olan 6 yıllık ilişkisi bitti

Hande Subaşı, 2012'de Can Tursan ile hayatını birleştirmiş 2016'da evliliğini sonlandırmıştı. Bu ayrılığın ardından iş insanı Alican Ulusoy ile yeni bir ilişkiye yelken açan Hande Subaşı'nın mutluluğu 6 yıl sürdü.