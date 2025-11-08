Türkiye'nin tescilli güzeli Şevval Şahin ''yok artık'' dedirten sırrını açıkladı
Kısa bir süre önce Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ''Resmi Hizmete Mahsustur'' yazılı bir kartın bulunduğu araçta görüntülenerel gündeme gelen Türkiye'nin tescilli güzeli Şevval Şahin güzellik sırrını açıklarken "yok artık" dedirtti.
Türkiye'nin tescilli güzeli Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ''Resmi Hizmete Mahsustur'' yazılı kartın bulunduğu bir araçta görüntülenmişti. Aracın Şevval Şahin'in erkek arkadaşı iş insanı Burak A.'ya ait olduğu öğrenilirken otomobilin camındaki kartın sahte olduğu ortaya çıkmış, araç sahibine idari para cezası kesilirken aracın sürücüsüne de "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.
Bu olayın ardından bir süredir kameralardan uzak duran 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin formunu nasıl koruduğunu açıklarken herkesi şaşırttı.
İngilizce-Türkçe karışık konuşmaları, cesur giyim tarzı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, bu kez fit görüntüsünün sırrını paylaştı.
Güzelliğiyle olduğu kadar formuyla da dikkat çeken Şevval Şahin, hiç diyet yapmadığını söyleyerek herkesi şaşırtmayı başardı.