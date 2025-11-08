Türkiye'nin tescilli güzeli Şevval Şahin ''yok artık'' dedirten sırrını açıkladı

Türkiye'nin tescilli güzeli Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ''Resmi Hizmete Mahsustur'' yazılı kartın bulunduğu bir araçta görüntülenmişti. Aracın Şevval Şahin'in erkek arkadaşı iş insanı Burak A.'ya ait olduğu öğrenilirken otomobilin camındaki kartın sahte olduğu ortaya çıkmış, araç sahibine idari para cezası kesilirken aracın sürücüsüne de "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.