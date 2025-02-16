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  4. Türkiye'nin tescilli güzeli ''benim gibi olmak istiyorsanız'' deyip güzellik sırrını açıkladı

Türkiye'nin tescilli güzeli Tara De Vries güzellik sırrını açıkladı

2018’de Türkiye 2. güzeli olan Tara De Vries "Benim gibi fit olmak istiyorsanız..." diyerek güzellik sırrını açıkladı. "

Türkiye'nin tescilli güzeli Tara De Vries güzellik sırrını açıkladı - Resim: 1

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’ın kızı olan ve 2018 Türkiye 2. Güzeli Tara De Vries, güzelliği ve fit vücut yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Türkiye'nin tescilli güzeli Tara De Vries güzellik sırrını açıkladı - Resim: 2

Sosyal medyada ve televizyon programlarında sağlıklı yaşam ve fitness konusunda sıkça paylaşımlar yapan Tara, güzellik ve formunu nasıl koruduğunu takipçileriyle paylaştı.

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Türkiye'nin tescilli güzeli Tara De Vries güzellik sırrını açıkladı - Resim: 3

Tara, takipçilerine sağlıklı ve fit bir vücut için haftada üç gün saunaya girip ter atmayı önerdi.

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Türkiye'nin tescilli güzeli Tara De Vries güzellik sırrını açıkladı - Resim: 4

Tara De Vries“Benim gibi sağlıklı ve fit olmak istiyorsanız, haftada üç gün mutlaka saunaya girip ter atın” diyerek, sauna seanslarının vücut sağlığı ve zindeliği üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

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