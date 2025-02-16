Türkiye'nin tescilli güzeli Tara De Vries güzellik sırrını açıkladı
2018’de Türkiye 2. güzeli olan Tara De Vries "Benim gibi fit olmak istiyorsanız..." diyerek güzellik sırrını açıkladı. "
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’ın kızı olan ve 2018 Türkiye 2. Güzeli Tara De Vries, güzelliği ve fit vücut yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Sosyal medyada ve televizyon programlarında sağlıklı yaşam ve fitness konusunda sıkça paylaşımlar yapan Tara, güzellik ve formunu nasıl koruduğunu takipçileriyle paylaştı.
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Tara, takipçilerine sağlıklı ve fit bir vücut için haftada üç gün saunaya girip ter atmayı önerdi.
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Tara De Vries“Benim gibi sağlıklı ve fit olmak istiyorsanız, haftada üç gün mutlaka saunaya girip ter atın” diyerek, sauna seanslarının vücut sağlığı ve zindeliği üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.
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