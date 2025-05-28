Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi
1976 doğumlu güzel sunucu Burcu Esmersoy bir mayo markası için kameraların karşısına geçip kendi sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarıyla genç mankenlere taş çıkardı. Burcu Esmersoy'un yüzündeki değişim de dikkat çekti.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 50'ye dayanan yaşına rağmen genç kızlara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
1 / 13
Burcu Esmersoy son olarak bir plaj giyim markasının plaj koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçti.
2 / 13
Birbirinden farklı bikinilerle pozlarını yayınlayan Burcu Esmersoy 50'ye dayanan yaşına rağmen fiziği ile genç mankenlere taş çıkardı.
3 / 13
Burcu Esmersoy'un paylaşımlarında fiziği ile birlikte dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yüzündeki değişimdi.
4 / 13