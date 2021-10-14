Türkiye'ye dönen Aleyna Tilki'den havaalanında dans
Geçtiğimiz haftalarda “İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyerek İngiltere'ye giden Aleyna Tilki kısa süreliğine Türkiye'ye döndü.
Geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'veda' paylaşımında bulunmuş ve yurt dışına çıkmıştı.
YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI
Genç şarkıcı, yayınladığı gönderide, "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘Yalan’ klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu" ifadelerine yer vermişti.
ÜÇ GÜNLÜĞÜNE GELDİ
Ardından yeni şarkısı 'Real Love'ı hayranlarının beğenisine sunan Tilki, Londra'da hasrete daha fazla dayanamadı ve ailesini görmek için üç günlüğüne dönüş yaptı.
Şarkıcının kendisi kadar ünlü olan annesi Havva Öztel, kızını balonlarla karşıladı. Öztel kızını karşıladığı anları paylaşarak "Geli gözümün nuru" ifadelerini kullandı.