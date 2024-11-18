Türkiye'ye Türkmenistan'dan 2 büyük ödül

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya’daki akraba Türk toplulukları gibi bir çok ülkenin katıldığı ve bayrağı her yıl başka bir ülkenin aldığı Uluslar arası Kokut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin 4.sü 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapıldı.