Türkiye'ye Türkmenistan'dan 2 büyük ödül
Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Korkut Ata Film Festivali’nde Türkiye, en iyi yönetmen ve en iyi ikinci belgesel film ödüllerine layık görüldü.
Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya’daki akraba Türk toplulukları gibi bir çok ülkenin katıldığı ve bayrağı her yıl başka bir ülkenin aldığı Uluslar arası Kokut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin 4.sü 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapıldı.
Festivalin resmi açılışı Aşkabat Mukamlar Köşkünde, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Mihricemal Mammedova, Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok,Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Kültür Bakanlığı Sinematografi Ajansı Başkanı Şuhrat Rızayev, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk Yönetmenler Hakan Yonat ve Umut Mete Soydan ile birçok ülkeden çok sayıda sinema profesyoneli oyuncular, yönetmenler, yapımcılar ile uluslar arası kurumlar ve davetli konukların katılımıyla gerçekleştirildi.
Ülkeler adına yarışmaya katılan filmler, Aşkabat, Vatan ve Türkmenistan sinema salonlarında izleyici ile buluştu. Özellikle Sadık Ahmet Filmi izleyicilerden büyük ilgi görürken, gösterime filmin oyuncu kadrosundan, Turgay Aydın ve Renan Bilek de katıldı.
Festivale yarışma dalında katılan tüm filmler, farklı ülkelerin temsilcilerden oluşan 12 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.