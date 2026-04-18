Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu
Hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ocak ayında gözaltına alınma korkusu nedeniyle Türkiye'yi terk ettiğini açıklamıştı. Hülya Avşar'ın programındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Taşkın hakkında istenen ceza belli oldu.
Ocak ayında baskı altında hissettiğini ve gözaltına alınma korkusu yaşadığını belirterek Türkiye'yi terk eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle ağır bir ceza istemiyle karşı karşıya kaldı. Hülya Avşar'ın programında özel modellik yoluyla kazandığı gelirlerden bahseden Taşkın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hazırlanan iddianamede, Taşkın’ın "Bu işte çok ciddi paralar var, bir gecede bir ayda kazanılan para elde edilebilir" şeklindeki ifadelerinin toplumun genel ahlak yapısı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi. Savcılık, bu sözlerin fuhuşu "kolay para kazanma yolu" olarak gösterdiğini savundu.
Savcılık makamı, Taşkın’ın programdaki sözlerini ve para karşılığı ilişkiyi kabul ettiğine dair beyanlarını titizlikle inceledi. İddianamede, bu ifadelerin sadece kişisel bir görüş olmadığı, aynı zamanda "fuhuşa teşvik ve özendirme" suçu kapsamına girdiği değerlendirildi.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyle birlikte Merve Taşkın için "fuhuşa teşvik" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.