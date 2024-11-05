Türkiye'yi terk etmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ rekor bir bedele imza attı
Eşi Başak Dizer ile çocuklarının eğitimi için Türkiye'yi terk etmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ imzaladığı son reklam anlaşmasının bedeliyle dudakları uçuklattı.
Türkiye'nin tartışmasız en yakışıklı oyuncularının başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ imzaladığı son reklam anlaşmasındaki ücret ile dudak uçuklattı.
1 / 9
Özel hayatının yanı sıra başarılı kariyeriyle dillerden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.
2 / 9
Yıllardır markaların aranan ismi olan ünlü oyuncu bu yıl da 14 yıldır çalıştığı ünlü bir markanın sonbahar kış sezonu için reklam yüzü oldu.
3 / 9
Takvim’in haberine göre, Tatlıtuğ bu anlaşmadan yaklaşık 40 milyon lira alacak.
4 / 9