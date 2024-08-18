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Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum''

Bundan 3 yıl önce Türkiye'yi terk ederek Bali'ye yerleşen Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal "Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum'' - Resim: 1

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden olan kızı Yağmur Ünal'ın tatil paylaşımlarıyla ünlü mankenleri taş çıkardı. 

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Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum'' - Resim: 2

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı alan Yağmur Ünal, 2 çocuğunu da yanına alarak Bali'ye yerleşmişti.

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Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum'' - Resim: 3

47 yaşına giren ve 2021 yılında Türkiye'ye veda ederek yerleştiği Bali'de mutlu olduğunu belirterek, "Bali'ye alıştım. Mutluyum. Ülkemi, ailemi ve yemekleri özlüyorum ancak dönmeyeceğim" dedi.

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Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum'' - Resim: 4

Arkadaşları ile çıktığı yaz tatilinden paylaşımlar yapan Yağmur Ünal'ın pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

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