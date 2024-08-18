Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum''
Bundan 3 yıl önce Türkiye'yi terk ederek Bali'ye yerleşen Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal "Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum" dedi.
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden olan kızı Yağmur Ünal'ın tatil paylaşımlarıyla ünlü mankenleri taş çıkardı.
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Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı alan Yağmur Ünal, 2 çocuğunu da yanına alarak Bali'ye yerleşmişti.
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47 yaşına giren ve 2021 yılında Türkiye'ye veda ederek yerleştiği Bali'de mutlu olduğunu belirterek, "Bali'ye alıştım. Mutluyum. Ülkemi, ailemi ve yemekleri özlüyorum ancak dönmeyeceğim" dedi.
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Arkadaşları ile çıktığı yaz tatilinden paylaşımlar yapan Yağmur Ünal'ın pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
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