Tuvana Türkay bisikletle Yunanistan'ı dere tepe keşfe çıktı

Bugüne kadar Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev, Çember ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi başarılı yapımlarla hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Tuvana Turkay Yunanistan'daki yaz tatilini sürdürüyor.