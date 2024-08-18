Tuvana Türkay bisikletle Yunanistan'ı dere tepe keşfe çıktı
Yaz tatilini Yunanistan'ın Tinos adasında geçiren ekranların güzel oyuncusu Tuvana Türkay bisikletle yaptığı ada turundan paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bugüne kadar Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül, Yasak Elma, Kağıt Ev, Çember ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi başarılı yapımlarla hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Tuvana Turkay Yunanistan'daki yaz tatilini sürdürüyor.
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Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü ismin paylaşımları hayranlarından tam not aldı.
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İşte Tuvana Türkay'ın Yunanistan tatilinden paylaştığı o pozlar...
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