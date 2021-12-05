Tuvana Türkay ''derin yırtmaçlı'' pozlarıyla mankenlere taş çıkardı
Güzel oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, Londra'dan yaptığı paylaşımla yürek hoplattı. Sosyal medya paylaşımına dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.
Sosyal medyaya sık sık cesur pozlarını paylaşan Tuvana Türkay, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Tuvana Türkay bu sefer Londra sokaklarındaki paylaşımlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
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Tuvana Türkay, Londra'da yırtmaçlı eteği ile yaptığı paylaşımıyla dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
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